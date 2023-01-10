السفير الأميركي لدى إسرائيل: نعارض أي تغيير في الوضع القائم بجبل الهيكل وملتزمون بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

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جدد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نايدس، التأكيد على موقف واشنطن من الوضع القائم بـ"جبل الهيكل" (الحرم الشريف).ولفت نايدس، في مقابلة مع قناة "الحرة" إلى أن موقف الإدارة الأميركية واضح جداً بالتزامها بالحفاظ على الوضع القائم في جبل الهيكل.وأكد أن بلاده تريد الحفاظ على فكرة حل الدولتين بصورة فعلية، كما أنها ترفض توسيع الاستيطان، وقال:" نحن بالتأكيد نعارض أي شيء يبدو مثل عمليات الضم، وموقف الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون أكثر وضوحاً وقد أوضحت ذلك لرئيس الوزراء الإسرائيلي وسأواصل مناقشته مع كل وزير في الحكومة".وحول الملف النووي الإيراني والزيارة المرتقبة لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى إسرائيل، شدد نايدس على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.وأوضح سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل أن الرئيس الاميركي جو بايدن قال أموراً عدة منها عدم الوقوف مكتوفي الأيدي والسماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، إضافة إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأن تتخذ الخطوات اللازمة من أجل حماية مصالحها.وأكد نايدس أن أمن إسرائيل هو في غاية الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة ونحن نعمل بالتنسيق مع إسرائيل من أجل تأكيد استمرار ذلك.