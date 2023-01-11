الشرطة البريطانية تحقق عقب ضبط طرد يحتوي على يورانيوم في مطار هيثرو

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أعلنت الشرطة البريطانية مساء الثلاثاء فتح تحقيق في أعقاب وصول طرد يحتوي على اليورانيوم ضُبط في مطار هيثرو بلندن.واكتشف عناصر الحدود الطرد خلال عملية بحث روتينية في 29 كانون الأول، وفق الشرطة.وجاء الطرد من باكستان ووصل في رحلة جوية من عُمان، بحسب صحيفة ذي صن التي كانت أول من نقل الخبر.وعُثر على اليورانيوم في شحنة معادن خردة، ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان ذلك نتيجة "خطأ" حصل في باكستان، بحسب بي بي سي.وقال قائد الشرطة ريتشارد سميث في بيان نشرته وسائل إعلام بريطانية: "أود أن أطمئن الرأي العام إلى أن كمية المواد الملوثة كانت صغيرة جدا وبحسب خبراء لا تمثل تهديدا على الناس".وأضاف: "رغم أن تحقيقاتنا لا تزال مستمرة، تشير استنتاجاتنا لغاية الآن إلى عدم وجود رابط على ما يبدو بأي تهديد مباشر".