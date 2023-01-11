انتهاء تفشي ايبولا في أوغندا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية ووزيرة الصحة الأوغندية اليوم، انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا، بعد أقل من أربعة أشهر من إعلان انتشار المرض الذي أودى بحياة 55 شخصا.وقالت وزيرة الصحة جاين روث أسينغ خلال حفل أقيم في موبيندي، بؤرة تفشي المرض: "لقد نجحنا في السيطرة على فيروس إيبولا في أوغندا".وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يكون تم القضاء على وباء عندما لا تسجل حالات حديدة لمدة 42 يوما متتالية، أي ضعف فترة حضانة وباء إيبولا.أشارت السلطات الصحية الى أنن آخر مريض تم تأكيد إصابته، خرج من المستشفى في 30 تشرين الثاني.وقالت منظمة الصحة في بيان: "أعلنت أوغندا اليوم نهاية تفشي فيروس إيبولا"، مشيرة إلى تأكيد 142 حالة في البلاد ووفاة 55 شخصا.وتفشى هذا المرض مجددا في 20 أيلول في وسط أوغندا، مع ظهور أول حالة لما يسمى بالسلالة "السودانية" التي لا لقاح لها حتى الآن.