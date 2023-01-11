أخبار دولية 11 كانون الثاني 2023 - 09:38 11/01/2023 09:38:29 البيت الأبيض: "لا أدلة" على هجوم الكتروني "في هذه المرحلة" في ما يخص تعليق رحلات جوية في الولايات المتحدة

البيت الأبيض: "لا أدلة" على هجوم الكتروني "في هذه المرحلة" في ما يخص تعليق رحلات جوية في الولايات المتحدة

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LBCI News Lebanon





وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة "أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم".

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أعلن البيت الأبيض عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة" في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأميركية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة الأربعاء، مؤكدا إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة "أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم".

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