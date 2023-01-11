لندن تطالب إيران بعدم تنفيذ حكم إعدام بحق شخص دين بالتجسس لصالح بريطانيا

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طالبت المملكة المتحدة الأربعاء إيران بوقف تنفيذ حكم إعدام "ذي دوافع سياسية" صادر بحق شخص دين بالتجسس لصالح الإستخبارات البريطانية.وأصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام بحق شخص قدم على أنه كان يشغل موقعًا "مهمًا" في الجمهورية الإسلامية، بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، وفق ما أفاد مصدر رسمي الأربعاء.وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر: "على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه فورًا،" قائلًا إنه "عمل ذو دوافع سياسية من قبل نظام همجي يتجاهل تمامًا حياة الإنسان".