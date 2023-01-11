أخبار دولية 11 كانون الثاني 2023 - 18:40 11/01/2023 18:40:31 اجتماع قمة بين المغرب واسبانيا في الرباط في 1 و2 شباط

اجتماع قمة بين المغرب واسبانيا بعد نحو عام على المصالحة بين البلدين

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LBCI News Lebanon





وقالت في بيان: "قررت اسبانيا والمغرب عقد الاجتماع الثاني عشر الرفيع المستوى في الأول والثاني من شباط في الرباط".



الإعلان ويشارك رئيس الوزراء الاسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز ونحو 12 وزيراً من حكومته في القمة، وفق ما أفادت الوزارة التي لم تتمكن من تحديد من سيشارك من جانب المغرب.



وأُعلن عقد مثل هذه القمة في نيسان الماضي بمناسبة زيارة سانشيز إلى الرباط. واستقبله حينها الملك محمد السادس لتتويج المصالحة بين البلدين بعد عام من توترات دبلوماسية مرتبطة بقضية الصحراء الغربية الحساسة.



وأثار استقبال الزعيم الانفصالي الصحراوي لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا، لتلقي العلاج من كوفيد، خلافاً بين الرباط ومدريد، بلغ ذروته مع وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى جيب سبتة الاسباني في أيار 2021 نتيجة تخفيف عمليات المراقبة في الجانب المغربي.



واستنكرت إسبانيا آنذاك حصول "ابتزاز" و"عدوان" من جانب الرباط، التي استدعت سفيرتها لدى إسبانيا. ولم تعد السفيرة إلى مدريد إلا في 20 آذار 2022 بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.



وتوجت المصالحة بين إسبانيا والمغرب باعتراف مدريد علناً بخطة الرباط المقترحة للحكم الذاتي لهذه المستعمرة الإسبانية السابقة معتبرة أنها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع. يُعقد اجتماع قمة بين الحكومتين المغربية والاسبانية في الأول والثاني من شباط بعد نحو عام على المصالحة بين البلدين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الاسبانية الأربعاء.وقالت في بيان: "قررت اسبانيا والمغرب عقد الاجتماع الثاني عشر الرفيع المستوى في الأول والثاني من شباط في الرباط".ويشارك رئيس الوزراء الاسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز ونحو 12 وزيراً من حكومته في القمة، وفق ما أفادت الوزارة التي لم تتمكن من تحديد من سيشارك من جانب المغرب.وأُعلن عقد مثل هذه القمة في نيسان الماضي بمناسبة زيارة سانشيز إلى الرباط. واستقبله حينها الملك محمد السادس لتتويج المصالحة بين البلدين بعد عام من توترات دبلوماسية مرتبطة بقضية الصحراء الغربية الحساسة.وأثار استقبال الزعيم الانفصالي الصحراوي لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا، لتلقي العلاج من كوفيد، خلافاً بين الرباط ومدريد، بلغ ذروته مع وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى جيب سبتة الاسباني في أيار 2021 نتيجة تخفيف عمليات المراقبة في الجانب المغربي.واستنكرت إسبانيا آنذاك حصول "ابتزاز" و"عدوان" من جانب الرباط، التي استدعت سفيرتها لدى إسبانيا. ولم تعد السفيرة إلى مدريد إلا في 20 آذار 2022 بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.وتوجت المصالحة بين إسبانيا والمغرب باعتراف مدريد علناً بخطة الرباط المقترحة للحكم الذاتي لهذه المستعمرة الإسبانية السابقة معتبرة أنها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع.

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