أخبار دولية
12 كانون الثاني 2023 - 13:13
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بايدن يؤكد "تعاونه الكامل" مع القضاء في ملف الوثائق السرية

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بايدن يؤكد &quot;تعاونه الكامل&quot; مع القضاء في ملف الوثائق السرية
Lebanon News
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل، بعد العثور على وثائق سرية في منزله الخاص في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير.
 
كما أكد بايدن لصحافيين أنه يتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة، ويتعاون بالكامل مع وزارة العدل.
 
وكانت إدارة الرئيس الديموقراطي أعلنت العثور على عدد صغير من الوثائق المصنّفة سرية في خزانة مُقفلة في مركز بن بايدن، للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتب سابقًا.
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وتعود الوثائق إلى الفترة التي كان يتولّى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017).
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