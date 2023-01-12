أخبار دولية
12 كانون الثاني 2023 - 15:53
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وزير العدل الأميركي يعين مدعيًا عامًا مستقلًا للتحقيق بقضية وثائق بايدن السرية

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وزير العدل الأميركي يعين مدعيًا عامًا مستقلًا للتحقيق بقضية وثائق بايدن السرية
Lebanon News
أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الخميس أنه عين مدعيًا عامًا مستقلًا للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديمًا.
 
وقال الوزير في تصريح مقتضب: "لقد وقعت وثيقة عين بموجبها روبرت هور مدعيًا عامًا خاصًا لديه صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون إنتهك القانون في هذه القضية."
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وأضاف أن هذا القرار "للمصلحة العامة" وكان ضروريًا بسبب "ظروف إستثنائية".
 
وأشار إلى أن "هذا التعيين يذكر الرأي العام بتمسك الوزارة بإستقلالية القضاء في القضايا الحساسة جدًا وإلتزامها إتخاذ قرارات إستنادًا للوقائع والقانون فقط".
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