ستة قتلى في عواصف شديدة في ألاباما في جنوب الولايات المتحدة

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لقي ستة أشخاص مصرعهم الخميس في زوبعة وعواصف قوية في ولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة، كما أعلن مسؤولون في عمليات الإنقاذ.وتوجهت العواصف شرقًا لتضرب ولاية جورجيا المجاورة حيث أبقت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية على تحذيراتها من إعصار مساء الخميس.وعبّرت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي في تغريدة على تويتر عن حزنها لأن علمت أن ستة من سكان ألاباما لقوا حتفهم بسبب العواصف.وأوضح نائب مدير خدمات الطوارئ غاري ويفر لوكالة فرانس برس أن الضحايا سقطوا في مقاطعة أوتوغا.وضربت زوبعة منطقة دالاس حيث دمر أسطح مبان وتسبب ب"أضرار كبيرة"، حسب رئيس بلدية سيلما جيمس بيركنز الذي دعا السكان إلى الابتعاد عن الطرق والابتعاد عن خطوط الكهرباء التي سقطت.وأكدت البلدية على صفحتها على فيسبوك أنه سيتم إرسال كواقم المدينة في أسرع وقت ممكن للتنظيف.وبين المقاطعات الأخرى التي تم فيها إعلان حالة الطوارئ تشامبرز وكوسا وإلمور وتالابوسا.