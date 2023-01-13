أخبار دولية
13 كانون الثاني 2023 - 03:07
13/01/2023 03:07:19
هزّة أرضية ضربت المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
كم بلغت قوة الهزة الارضية؟
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LBCI News Lebanon
ضربت هزّة أرضية مساءَ أمس المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا شعر بها سكانُ عددٍ من المناطقِ في لبنان لا سيما طرابلس والمنية شمالاً والهرمل في البِقاع الشمالي.
وأفادَت معلومات بأن قوة الهزة بلغت أربع درجات فاصل خمسة على مقياس ريختر.
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