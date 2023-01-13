أخبار دولية
13 كانون الثاني 2023 - 03:07
Back

هزّة أرضية ضربت المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية

كم بلغت قوة الهزة الارضية؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا, تركيا,هزة أرضية,كم بلغت قوة الهزة الارضية؟
episodes
هزّة أرضية ضربت المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
Lebanon News
ضربت هزّة أرضية مساءَ أمس المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا شعر بها سكانُ عددٍ من المناطقِ في لبنان لا سيما طرابلس والمنية شمالاً والهرمل في البِقاع الشمالي. 

وأفادَت معلومات بأن قوة الهزة بلغت أربع درجات فاصل خمسة على مقياس ريختر. 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً