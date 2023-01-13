أخبار دولية
13 كانون الثاني 2023 - 04:37
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أوكرانيا تؤكد أنها تتصدى لهجوم روسي "مكثّف جدا" في سوليدار

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أوكرانيا تؤكد أنها تتصدى لهجوم روسي &quot;مكثّف جدا&quot; في سوليدار
Lebanon News
أكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار صباح الجمعة أن أوكرانيا تتصدى حاليا لهجوم روسي "مكثف جدا" في سوليدار على الرغم من "ليلة ساخنة" في هذه البلدة الواقعة في شرق البلاد. 

وقالت ماليار على تلغرام إن "الليلة كانت ساخنة في سوليدار والأعمال العدائية مستمرة". وأضافت أن "العدو دفع بكل قواته الرئيسية تقريبا باتجاه (منطقة) دونيتسك ويواصل هجوما مكثفا جدا"، معتبرة أنها "مرحلة صعبة من الحرب".وتابعت أن "هذه مرحلة صعبة من الحرب لكننا سننتصر فيها"، مؤكدة أن "مقاتلينا يحاولون بشجاعة الدفاع عن أنفسنا". 
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وتستعر المعارك في سوليدار وحولها منذ أشهر لكنها ازدادت حدة في الأيام الأخيرة.
 
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعد الخميس بتقديم "كل ما هو ضروري" لجيشه الذي يقاوم الهجمات الروسية في سوليدار ولكن أيضًا في باخموت المدينة الكبيرة الواقعة في الشرق ويحاول الروس الاستيلاء عليها منذ صيف 2022.
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