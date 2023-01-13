أخبار دولية
13 كانون الثاني 2023 - 14:50
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رئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية لألمانيا.. وقضايا الطاقة والكهرباء على طاولة البحث

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Lebanon News
"ماكو كهرباء"، أي لا كهرباء.. هي صرخَةُ كلِّ عراقيّ على مرّ هذه السنوات..  

فالعراق يعاني منذ زمنٍ من نقص كبيرٍ في التيارِ الكهربائي، خصوصًا بعد أن عمدت طهران إلى تخفيض كميات الغاز التي تصدرها إلى العراق بسببِ تأخرِ سدادِ الالتزامات المالية. 
 
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