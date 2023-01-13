أخبار دولية
13 كانون الثاني 2023 - 14:50
13/01/2023 14:50:00
رئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية لألمانيا.. وقضايا الطاقة والكهرباء على طاولة البحث
رئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية لألمانيا..
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LBCI News Lebanon
"ماكو كهرباء"، أي لا كهرباء.. هي صرخَةُ كلِّ عراقيّ على مرّ هذه السنوات..
فالعراق يعاني منذ زمنٍ من نقص كبيرٍ في التيارِ الكهربائي، خصوصًا بعد أن عمدت طهران إلى تخفيض كميات الغاز التي تصدرها إلى العراق بسببِ تأخرِ سدادِ الالتزامات المالية.
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