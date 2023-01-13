أخبار دولية
13 كانون الثاني 2023 - 14:50
13/01/2023 14:50:00
على قاعدة "رُب ضارة نافعة".. الاحتباس الحراري ينقذ أوروبا من شبح ارتفاع أسعار الطاقة
الاحتباس الحراري ينقذ أوروبا من شبح ارتفاع أسعار الطاقة
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LBCI News Lebanon
يمكننا القول إن التغير المناخي كان هدية لأوروبا هذا الموسم. وأنقذها حتى الآن من أزمة طاقة طاحنة، بعد توقف إمدادات الغاز الروسي الى أوروبا بشكل شبه كامل على خلفية الحرب على أوكرانيا، الامر الذي دفع بالأسعار للارتفاع لمستويات قياسية عام 2022.
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