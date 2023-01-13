أخبار دولية
13 كانون الثاني 2023 - 16:43
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عالم بولندي عاد إلى بلاده بعد احتجازه لأشهر في إيران

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عالم بولندي عاد إلى بلاده بعد احتجازه لأشهر في إيران
Lebanon News
عاد عالم أحياء بولندي إلى بلاده في كانون الأول بعدما احتجز عدة اشهر في إيران، على ما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية البولندية الجمعة وكالة فرانس برس.
      
وجاء في بيان رسمي أن البروفسور ماتشي فالكاك الباحث في علم الأحياء في جامعة نيكولاس كوبرنيك في تورون بوسط بولندا، "سليم مع عائلته".
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وأوضح المتحدث ووكاش ياسينا لوكالة فرانس برس في رسالة نصية أن العالم عاد إلى بولندا "منذ كانون الأول" بدون إضافة أي تفاصيل.
      
وكان المتحدث باسم جامعة تورون مارتشين تشينييفسكي أعلن قبل أشهر ردا على أسئلة حول مصير عالم الأحياء أنه محتجز في إيران منذ أيلول 2021.
 
     

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