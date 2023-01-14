أخبار دولية
14 كانون الثاني 2023 - 10:58
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رئيس الوزراء البريطاني يعلن أن بلاده ستزود أوكرانيا دبابات "تشالنجر 2"

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رئيس الوزراء البريطاني يعلن أن بلاده ستزود أوكرانيا دبابات &quot;تشالنجر 2&quot;
Lebanon News
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك السبت أن بريطانيا ستقدم لأوكرانيا دبابات من طراز تشالنجر 2، ستكون الأولى الغربية الصنع التي تتسلّمها كييف، وذلك لمساعدة القوات الأوكرانية في التصدي للغزو الروسي، وفق بيان لداونينغ ستريت.
 
     
وأضحت رئاسة الحكومة البريطانية أن سوناك تعهّد إرسال دبابات تشالنجر 2 ومنظومات مدفعية إضافية لكييف للتأكيد على أن المملكة المتحدة عازمة على "تكثيف دعمها لأوكرانيا" وفقا لتقرير مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي رحّب السبت بالقرار البريطاني.
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ولم تحدد لندن لا عدد الدبابات التي تعتزم تزويد كييف بها ولا موعد ذلك ولا كيف تعتزم تدريب القوات الأوكرانية على استخدام دبابات تشالنجر 2 وصيانتها.
 
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