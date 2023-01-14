أخبار دولية
14 كانون الثاني 2023 - 12:23
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أكثر من 60 قتيلا خلال أسبوع في إيتوري في الكونغو الديموقراطية

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أكثر من 60 قتيلا خلال أسبوع في إيتوري في الكونغو الديموقراطية
Lebanon News
قُتل أكثر من 60 شخصا في هجمات متفرقة شنّتها جماعات مسلّحة بين الأحد والجمعة في إقليم إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب مصادر محلية.
 
     
وعثر يومي الأحد والإثنين على 24 جثة بعد هجمات انتقامية نُسبت إلى ميليشيا كوديكو التي تقول إنها تدافع عن قبيلة ليندو في مواجهة قبيلة هيما والجيش الوطني في إيتوري.
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وتبنى القائد "العسكري" للجماعة المسلحة ديزيريه لوندروما في اتصال هاتفي هذه الهجمات التي شدّد على أنها نُفّذت "انتقاما لمقتل" مدرّس من الليندو قال إنه قُتل الأحد على يد ميليشيا "زايير" التي ينتمي عناصرها إلى قبيلة هيما.
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