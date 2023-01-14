أخبار دولية
14 كانون الثاني 2023 - 14:28
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وزير الخارجية الايرانية في دمشق..ماذا حمل في جعبته من ملفات؟

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Lebanon News
هي الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الايراني  حسين أمير عبد اللهيان  الى سوريا، منذ ايلول  2021.
زيارة  دمشق هي المحطة الثانية لرأس الدبلوماسية الايرانية بعد لبنان  عنوانها الابرزبحث  التطورات الإقليمية والدولية وهي تاتي بعد ايام على اتصال هاتفي بينه ونظيره السوري  فيصل المقداد والذي بحثا خلاله  العلاقات الاستراتيجية  والتنسيق بين البلدين على المستويات كافة .
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عبداللهيان وضع زيارته هذه في اطار التشاور اكثر مع الرئيس بشار الأسد والوزير المقداد حول تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية والدولية.
عبد اللهيان اكد ان العلاقات بين إيران و سورية تمر بأفضل أحوالها .
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