كوريا الشمالية تندّد بتصريحات لغوتيريش اعتبر فيها أن برنامجها النووي يشكل "خطرا واضحا وقائما"

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ندّدت كوريا الشمالية السبت بتصريحات أطلقها مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف فيها البرنامج النووي لبيونغ يانغ النووية بأنه "خطر واضح وقائم".وتصاعدت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في عام 2022 مع اجراء كوريا الشمالية اختبارات على أسلحة كل شهر تقريبًا بما في ذلك إطلاقها صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات هو الأكثر تقدمًا على الإطلاق.ودعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الشهر إلى زيادة "هائلة" في ترسانة بلاده النووية وتطوير صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات للرد على ما تعتبره بيونغ يانغ عدائية أميركية وكورية جنوبية.