أخبار دولية
15 كانون الثاني 2023 - 03:00
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في النيبال... تحطم طائرة على متنها 72 شخصًا

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في النيبال... تحطم طائرة على متنها 72 شخصًا
Lebanon News
تحطمت طائرة على متنها 72 شخصًا في النيبال الأحد، على ما أعلن متحدث بإسم شركة "ييتي" للطيران، مشيرًا إلى أنه يجهل ما إذا كان هناك ناجون.
      
وقال سودارسهان بارتولا لوكالة فرانس برس: "هناك 68 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم"، مضيفًا: "فرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".
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وتحطمت الطائرة بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط النيبال.
 
وأفاد المسؤول المحلي غورودوتا داكال بأن النيران إندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.
      
وقال: "وصل المسعفون إلى المنطقة ويحاولون إخماد الحريق"، لافتًا إلى أن "الجهود تتركز أولًا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب".
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