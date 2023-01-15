إرتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة في نيبال إلى 67 قتيلًا على الأقل

أكدت الشرطة مقتل 67 شخصًا في تحطم طائرة تحمل على متنها 72 شخصًا في نيبال الأحد.وصرح مسؤول الشرطة ايه كيه شيتري لوكالة فرانس برس أن "31 جثة نقلت الى المستشفيات"، مضيفًا أنه تم العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطم الطائرة.