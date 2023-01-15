أخبار دولية
15 كانون الثاني 2023 - 06:15
15/01/2023 06:15:35
إرتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة في نيبال إلى 67 قتيلًا على الأقل
إرتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة في نيبال إلى 67 قتيلًا على الأقل
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LBCI News Lebanon
أكدت الشرطة مقتل 67 شخصًا في تحطم طائرة تحمل على متنها 72 شخصًا في نيبال الأحد.
وصرح مسؤول الشرطة ايه كيه شيتري لوكالة فرانس برس أن "31 جثة نقلت الى المستشفيات"، مضيفًا أنه تم العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطم الطائرة.
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