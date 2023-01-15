27 قتيلا وثلاثة مفقودين في عواصف في كانون الثاني بالفيليبين

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لقي 27 شخصا مصرعهم في كانون الثاني في عواصف الفيليبين حيث يتواصل هطول الأمطار الغزيرة في هذا البلد المعرض لكوارث طبيعية، حسبما أعلنت السلطات الأحد.وتسببت فيضانات وحوادث انزلاق للتربة ناجمة عن هطول الأمطار بمقتل 52 شخصًا وأجبرت مئات الآلاف على الفرار من منازلهم في الجزر الجنوبية والوسطى للفيليبين خلال عطلة عيد الميلاد.وقال مكتب الدفاع المدني في تقرير الأحد إن العواصف المتتالية أودت منذ الثالث من كانون الثاني بحياة 27 شخصا إذ جرفت مياه الفيضانات منازل ودمرت طرقا وأغرقت المحاصيل.وجرح 11 شخصا وفقد ثلاثة آخرون.وحذر المعهد الحكومي للأرصاد الجوية الأحد من هطول أمطار غزيرة على شبه جزيرة بيكول ومقاطعة كويزون في الطرف الجنوبي من جزيرة لوزون الرئيسية.وحذر المعهد في رسالة في ظل هذه الظروف، قد تحدث فيضانات وحادث انزلاق للتربة ناجم عن الأمطار في مناطق معرضة بشدة للكوارث.ولجأ أكثر من 83 ألف شخص إلى مراكز طوارئ حسب مكتب الدفاع المدني الذي قال إن أكثر من 1200 منزل تضرر بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة.وصنفت الفيليبين بين الدول الأكثر تعرضا لتأثيرات تغير المناخ وحذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب.