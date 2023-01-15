نائبان أوروبيان يقرّان بالقيام بزيارتين غير معلنتين إلى قطر

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أقر محامي النائب الأوروبي مارك تارابيلا الأحد أن موكله قام بزيارة مدفوعة التكاليف إلى قطر من دون الإعلان عنها، بعد أيام من إقرار النائبة ماري أرينا بأنها لم تعلن عن زيارة مماثلة إلى الإمارة، وذلك في سياق شبهات فساد داخل البرلمان الأوروبي.بعد توجيه تهم فساد لأربعة أشخاص على خلفية علاقتهم بقطر، طلبت السلطات القضائية البلجيكية رفع الحصانة عن الإيطالي مارك تارابيلا المقرب من بيار أنطونيو بانزيري، عضو البرلمان الأوروبي السابق المتهم في القضية والذي تم ضبط 600 ألف يورو نقدًا في منزله.ونفى تارابيلا الذي تم تفتيش منزله أيضًا، تورطه في قضايا فساد، لكن النائب الاشتراكي أقرّ بالقيام بزيارة مدفوعة التكاليف إلى قطر في شباط/فبراير 2020 من دون إعلام البرلمان رغم أنه ملزم بذلك.