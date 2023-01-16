استمرار البحث عن حوالي 50 امرأة اختطفت في بوركينا فاسو

الإعلان

يستمر البحث في بوركينا فاسو عن حوالي خمسين امرأة خطفهن مسلحون يُعتقد أنهم جهاديون يومي الخميس والجمعة في شمال البلاد، وفق من أعلن حاكم منطقة الساحل في بيان.وقال اللفتتنانت-كولونيل رودولف سورغو: "منذ الإعلان عن اختفائهن، بدأت أعمال بحث بغية العثور على جميع هذه الضحايا البريئة سالمات".وأكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس "استخدام كل الوسائل أرضاً وجواً لإيجاد النسوة"، مؤكداً أن الطائرات تحلق فوق المنطقة للكشف عن أي حركة مشبوهة.وخطف مسلحون يُعتقد أنهم جهاديون حوالى 50 امرأة الخميس والجمعة من منطقتين في شمال وغرب بلدة أربيندا في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أكد سورغو.وقال: "بعدما خرجن للبحث عن ثمار، اقتاد مسلحون ... الزوجات والأمهات والبنات"، إلى جهة مجهولة.وقال أحد سكان أربيندا لفرانس برس: "نعتقد أن الخاطفين اقتادوهنّ الى قواعدهم المختلفة".وأكد ضابط رفيع المستوى مقرّب من رئاسة الأركان أن "هذه هي أول عملية خطف جماعي منذ بداية الأزمة الأمنية ويجب إدارة الوضع بشكل جيد لتجنب أي مأساة أو انتكاسة".ودانت فرنسا عملية الخطف "بأكبر قدر من الحزم"، داعية إلى الإفراج عنهن فورا.وجددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تضامنها ووقوفها إلى جانب بوركينا فاسو".وتقع أربيندا في شمال بوركينا فاسو، وهي منطقة تخضع لحصار جماعات جهادية وبالكاد تتزود بالسلع الغذائية.وتقول الأمم المتحدة إن قرابة مليون شخص يعيشون حاليًا في مناطق تحت الحصار في شمال البلاد وشرقها.وتواجه بوركينا فاسو، ولا سيما شمالها، منذ عام 2015 هجمات متزايدة لجماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، خلّفت آلاف القتلى ومليوني نازح على الأقل.وأكد الكابتن إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي المنصّب اثر انقلاب عسكري في 30 أيلول هو الثاني في ثمانية أشهر، أن هدفه الأساسي "استعادة الأراضي التي احتلتها جحافل الإرهابيين".