أخبار دولية
16 كانون الثاني 2023 - 13:52
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لندن تتعهّد اتخاذ مزيد من "الإجراءات الانتقامية" بحق إيران بعد إعدام إيراني بريطاني

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لندن تتعهّد اتخاذ مزيد من &quot;الإجراءات الانتقامية&quot; بحق إيران بعد إعدام إيراني بريطاني
Lebanon News
أكّد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن لندن لا تستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات الانتقامية بحق إيران بعد إعدام إيراني بريطاني دين بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات البريطانية في طهران.
 
وأوضح كليفرلي أمام مجلس العموم أنه حاليًا يجب علينا، مع حلفائنا، درس الخطوات المقبلة التي سنتخذها لمحاربة التهديد المتزايد الذي تمثله إيران. لا نحصر انفسنا بالإجراءات التي سبق أن أعلنّاها.
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ورغم إصرار برلمانيين، رفض الوزير تحديد ما إذا كانت المملكة المتحدة ستُدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات "الإرهابية".
 
وفي وقت سابق، قال متحث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لصحافيين إن الحكومة "تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات" مع حلفائها.
 
وردًا على إعدام المواطن الايراني البريطاني علي رضا أكبري (61 عامًا) السبت، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري.
 
واستدعت لندن أيضًا القائم بالأعمال الايراني لديها كما استدعت "مؤقتًا" سفيرها في طهران.
 
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