القوات الإسرائيلية واصلت تقدمها في الشجاعية في شمال غزة

واصلت القوات الإسرائيلية تقدمها في حي الشجاعية، في شمال مدينة غزة، وفق ما قال سكان في قطاع غزة.



وواصلت توغلها في غرب ووسط مدينة رفح، في جنوب القطاع، ممّا أسفر عن مقتل ستة فلسطينيين على الأقل فضلًا عن تدمير عدة منازل.



وأوضح السكان أنّ الدبابات الإسرائيلية، التي عادت مجددًا إلى الشجاعية منذ أربعة أيام، أطلقت قذائفها على عدة منازل مما جعل الأسر محاصرة داخلها وغير قادرة على المغادرة.



وقال الجيش الإسرائيليّ إن قواته في الشجاعية قتلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عددًا من المسلحين الفلسطينيين.



وعثرت على أسلحة وقصفت بنية تحتية عسكرية.