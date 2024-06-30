خمسة قتلى وأكثر من 50 جريحا بانفجار ناجم عن الغاز في تركيا

أعلنت السلطات التركية مقتل خمسة أشخاص واصابة أكثر من خمسين آخرين بانفجار ناجم عن الغاز في مطعم في غرب تركيا الأحد.



وقال وزير الداخلية علي يرليكايا إن "عدد مواطنينا الذين قضوا ارتفع الى خمسة".



وكانت حصيلة سابقة اشارت الى أربعة قتلى.



واضاف الوزير عبر منصة اكس "اصيب 57 من مواطنينا"، موضحا أن الحادث نجم عن اسطوانة غاز بحسب المعلومات الأولية.