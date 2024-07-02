مادورو: الحوار مع واشنطن يستأنف الأربعاء رغم العقوبات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ الحوار بين بلاده والولايات المتّحدة سيُستأنف الأربعاء المقبل، في خطوة تأتي قبل أقلّ من شهر من الانتخابات الرئاسية الفنزويلية ورغم إعادة واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي.



وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني إنّ "الولايات المتّحدة ستستأنف الأربعاء المقبل المحادثات بحيث تلتزم بالاتفاقات الموقّعة في قطر وتعيد إرساء شروط الحوار، باحترام ودون تلاعب".