الفلبين: حادث خفر السواحل الصيني يوم 17 حزيران متعمد

إعتبر الجيش الفلبيني اليوم الثلاثاء أن تصرفات الصين الشهر الماضي في منطقة مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي كانت "الأكثر عدوانية" من جانب بكين في "التاريخ الحديث"، واصفًا الحادث بأنه متعمد.



وقال الأدميرال روي فنسنت ترينيداد المتحدث باسم البحرية بشأن قضايا بحر الصين الجنوبي إن تصرفات خفر السواحل الصيني كانت "متعمدة ومخططة وتصعيدية".



وأصيب بحار فلبيني إصابة خطيرة جراء ما وصفها الجيش الفلبيني بعملية "تصادم متعمدة على سرعة عالية" من قبل خفر السواحل الصيني يوم 17 حزيران.