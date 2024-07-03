استشهاد أربعة فلسطينيين بغارة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

استشهد أربعة شبّان ليل الثلاثاء في غارة جوية إسرائيلية على مخيّم للاجئين قرب طولكرم بالضفة الغربية المحتلّة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وفي منشور على تلغرام، قال الجيش الإسرائيلي إنّه قصف من الجوّ "خلية في منطقة نور شمس أثناء قيامهم بتجهيز عبوة ناسفة".



من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنّ "أربعة شبّان استشهدوا في قصف إسرائيلي لمخيّم نور شمس".



ونشرت الوزارة أسماء القتلى الأربعة وهم أربعة شبّان تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإنّ الشبّان الأربعة "استشهدوا متأثّرين بإصاباتهم بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيّرة إسرائيلية، أثناء تواجدهم وسط مخيّم نور شمس".