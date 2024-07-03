وزيران جديدان للكهرباء والبترول في الحكومة المصرية الجديدة

ذكرت قناة إكسترا نيوز الإخبارية المحلية في مصر اليوم، أن كريم بدوي سيتولى منصب وزير البترول كما سيشغل محمود عصمت منصب وزير الكهرباء في الحكومة الجديدة التي طال انتظارها برئاسة مصطفى مدبولي.



وذكرت "إكسترا نيوز" أن الوزيرة رانيا المشاط ستستمر في منصب وزيرة التعاون الدولي وأن حسن الخطيب سيشغل منصب وزير الاستثمار والتجارة.



وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون المصري أن أحمد كجوك سيتولى منصب وزير المالية وأن حقيبة الخارجية ستذهب إلى السفير بدر عبد العاطي.



وأشارت التقارير إلى أن شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، هو من سيشغل منصب وزير التموين.



ويتمتع الوزراء في مصر بسلطة محدودة في اتخاذ القرار، حيث تقع السلطة الحقيقية في يد مؤسسة الرئاسة والأجهزة العسكرية والأمنية. ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين في وقت لاحق اليوم.