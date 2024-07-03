وزيران جديدان للدفاع والخارجية في الحكومة المصرية

أدى وزراء مصر الجدد اليمين الدستورية، لتولي مهام الحكومة الجديدة والتي كان الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي كلّف رئيس وزرائه مصطفى مدبولي تشكيلها مطلع الشهر الماضي كإجراء روتيني بعد انتخاب رئيس البلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي في مصر مراسم تأدية الوزراء اليمين. وتضم الحكومة 30 حقيبة وزارية من بينها 20 شهدت تغييرا، أبرزها حقيبتا الدفاع والخارجية.

وتولى حقيبة الدفاع عبد المجيد صقر، الذي أصدر السيسي قرارا صباح الأربعاء بترقيته إلى رتبة فريق أول ليخلف في المنصب الفريق محمد زكي، الذي عينه السيسي مساعدا له لشؤون الدفاع.

كذلك أصدر السيسي قرارا بتعيين الفريق أحمد فتحي ابراهيم خليفة رئيساً لأركان الجيش خلفا لأسامة عسكر الذي تولى منصب مستشار الرئيس للشؤون العسكرية.

أما وزارة الخارجية التي كان يتولى حقيبتها سامح شكري، فعُيّن خلفا له بدر عبد العاطي والذي كان يشغل منصب سفير مصر لدى بروكسل.