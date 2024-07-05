فوز حزب العمال بالغالبية المطلقة في البرلمان البريطاني

سيتمتع حزب العمال البريطاني بالغالبية المطلقة في البرلمان البريطاني المقبل بعد الانتخابات التشريعية التي نظمت الخميس مع عودته إلى السلطة بعد حكم المحافظين لمدة 14 عاما وفق النتائج الجزئية.



وقرابة الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش كان حزب العمال قد ضمن أكثر من 340 مقعدا أي أكثر من المقاعد ال326 الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والتمكن من تشكيل الحكومة البريطانية المقبلة بمفرده.



وتعهد كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا المقبل الجمعة حصول "تجدد وطني" في المملكة المتحدة بعد فوز حزب العمال الساحق في الانتخابات التشريعية وعودته إلى السلطة بعد حكم المحافظين لمدة 14 عاما. وقال ستارمر في خطاب النصر في لندن بعدما ضمن حزبه الغالبية المطلقة في البرلمان "اليوم نبدأ فصلا جديدا، نبدأ مهمة التغيير، مهمة التجدد الوطني ونباشر إعادة بناء بلدنا".



بالمقابل، أقر رئيس الوزراء البريطاني بهزيمته في الانتخابات العامة قائلا إن حزب العمال المعارض فاز. وقال سوناك بعد فوزه بمقعد في البرلمان "فاز حزب العمال بهذه الانتخابات العامة، اتصلت بالسير كير ستارمر لتهنئته بفوزه". وأضاف "اليوم سيتم تداول السلطة بطريقة سلمية ومنظمة وبحسن نية من جميع الأطراف. وهذا أمر ينبغي أن يمنحنا الثقة جميعا في استقرار بلادنا ومستقبلها".