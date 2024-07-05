البيت الابيض يبدي "قلقه" حيال زيارة أوربان لروسيا

اعرب البيت الابيض عن "قلقه حيال الخيار الذي قام به رئيس الوزراء (المجري فيكتور) أوربان بالتوجه الى موسكو"، بحسب ما صرحت الجمعة المتحدثة باسمه كارين جان بيار.وقالت المتحدثة إن هذه الزيارة للمسؤول المجري "لن تدفع قدما قضية السلام وهي تأتي بنتائج عكسية لجهة دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها".