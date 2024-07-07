أبو عبيدة: جبهات المقاومة في لبنان والعراق واليمن توحدت

اكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة انه بعد تسعة اشهر لا تزال الحركة تقاتل في غزة دون دعم وامداد خارجي بالسلاح والعتاد ولا زال الشعب الفلسطيني صامدا بلا غذاء ولا دواء.وأشار في اطلالة جديدة الى أن "جبهات المقاومة في لبنان والعراق واليمن توحدت لنصرة القدس وضمير أمتنا ينحاز لهذه المقاومة"، لافتاً الى أن كابوس تحرك الضفة والقدس وأراضي 48 المحتلة آتٍ لا محالة.