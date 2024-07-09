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الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها المحتجزين في اليمن
أخبار دولية
2024-07-09 | 09:54
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الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها المحتجزين في اليمن
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد في شأن مصير العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية الذين يحتجزهم الحوثيون في اليمن، داعية إلى الإفراج عنهم فورًا.
وقبض الحوثيون في مطلع حزيران على أكثر من عشرة من موظفي وكالات أممية ومنظمات دولية إنسانية في عمليات يبدو أنها كانت منسقة.
وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان جيريمي لورنس للصحافيين في جنيف: "ما زلنا قلقين للغاية حيال مصير 13 من أفراد طواقم الأمم المتحدة وموظفي منظمات غير إنسانية محتجزين منذ أكثر من شهر الآن لدى أنصار الله (الاسم الرسمي للحوثيين)، سلطات الأمر الواقع في اليمن."
وأضاف: "ما زالوا يرفضون لنا أي وصول إلى المحتجزين."
كما أعرب المتحدث عن قلق الأمم المتحدة حيال "وضع فردين آخرين من طواقم الأمم المتحدة" محتجزين منذ وقت أطول "أحدهما منذ تشرين الثاني 2021 والآخر منذ آب 2023".
وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران أن الاعتقالات جرت في إطار تفكيك "شبكة تجسّس أميركية-إسرائيلية" تعمل تحت ستار منظمات إنسانية.
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