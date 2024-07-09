أكثر من عشرة قتلى في قصف طال مدرسة في خان يونس جنوب القطاع

أفاد مصدر طبي في قطاع غزة بأن ضربة أصابت مدرسة أوقعت أكثر من عشرة قتلى في عبسان في جنوب قطاع غزة.



وأوضح المصدر في مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب قطاع غزة "أكثر من 10 شهداء وعشرات الإصابات حتى اللحظة بقصف استهدف بوابة مدرسة العودة بعبسان شرق خان يونس".



وأصيبت ثلاث مدارس تؤوي نازحين منذ السبت بضربات إسرائيلية خلفت ما لا يقل عن 20 قتيلًا.