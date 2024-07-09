صندوق النقد الدولي يرجىء إجتماعًا لمراجعة برنامج مصر حتى نهاية تموز

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أنه حدد موعدًا جديدًا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق.



وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لرويترز: "تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 تموز". لكنها لم تفسر سبب التأجيل.



والموعد الأصلي للاجتماع هو العاشر من تموز، وكان من المقرر أن يصدر خلاله مجلس إدارة الصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة.