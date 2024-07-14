بايدن تحدث إلى ترامب بعد إطلاق النار خلال التجمع الانتخابي

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن تحدّث إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب بعد إصابته خلال ما يبدو أنّها محاولة اغتيال أثناء تجمّع انتخابي السبت في ولاية بنسيلفانيا.



وقال المسؤول: "هذا المساء، تحدّث الرئيس بايدن إلى الرئيس السابق ترامب"، مضيفا أنّ بايدن سيتلقّى من مسؤولي إنفاذ القانون صباح الأحد إحاطة مُحدَّثة بشأن الواقعة.