مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي يحدد هوية مطلق النار على ترامب

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي في بيان، انه حدد هوية ‭‭"‬‬الشخص المتورط" في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب ويدعى توماس ماثيو كروكس ويبلغ من العمر 20 عاما.