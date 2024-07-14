الحوثيون: استهدفنا ميناء إيلات الإسرائيلي

أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين عسكريتين إحداهما في خليج عدن والأخرى في إيلات على الطرف الجنوبي لإسرائيل.



وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة استهدفت السفينة الإسرائيلية (يونيفيك) في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.



كما أشار إلى مهاجمة أهداف عسكرية في إيلات بطائرات مسيرة.