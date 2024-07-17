بايدن يدعو لحظر نوع السلاح المستخدم بمحاولة اغتيال ترامب

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إلى حظر الأسلحة النارية النصف آلية من النوع الذي استُخدم السبت في محاولة اغتيال منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.



وقال بايدن في خطاب أمام اجتماع لـ"الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين" في لاس فيغاس "انضمّوا إليّ في إخراج أسلحة الحرب هذه من شوارع أميركا. تمّ استخدام سلاح من طراز إيه آر-15 بإطلاق النار على دونالد ترامب... حان الوقت لحظره". واستهلّ الرئيس الديموقراطي الطامح بولاية ثانية خطابه بالقول إنّه "ممتنّ" لنجاة ترامب من محاولة الاغتيال.



وتعهد بايدن بمواصلة مسعاه للفوز بفترة جديدة في الخامس من تشرين الثاني وهاجم سجل دونالد ترامب كرئيس. وأضاف "دعوني أكرر ذلك لأن ترامب يكذب بشدة بشأن هذا الأمر، فقد وصلت البطالة بين السود إلى مستوى قياسي منخفض في ظل إدارة بايدن-(نائبة الرئيس كاملا) هاريس".