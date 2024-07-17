الحكومة البريطانية: لإعادة تحديد علاقاتها مع الشركاء الأوروبيين

أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة عزمها لإعادة تحديد العلاقات بين المملكة المتحدة وشركائها الأوروبيين، حسبما أعلنت في خطاب العرش الذي ألقاه الملك تشارلز الثالث.



وقال رئيس الوزراء العامليّ كير ستارمر في هذا الخطاب الذي تلاه الملك: "ستسعى حكومتي إلى إعادة تعريف العلاقات مع الشركاء الأوروبيين وستعمل على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبيّ."



وكرّر دعم المملكة المتحدة الكامل لأوكرانيا.