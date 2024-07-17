غوتيريش: سياسة إسرائيل في الضفة الغربية تقوض حل الدولتين

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.



وأكّد أنّها تقوّض حل الدولتين.



وقال غوتيريش، في بيان، خلال اجتماع لمجلس الأمن أنّ بعض التطورات الأخيرة تدق إسفينا في قلب أي احتمال لحل الدولتين.



وأضاف: "لا يتوقف تغيير الجغرافيا في الضفة الغربية المحتلة جراء تدابير إدارية وقانونية إسرائيلية. وسيؤدي الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي في مناطق استراتيجية، وتغيير في التخطيط وإدارة الأراضي والحكم إلى تسريع توسع المستوطنات بشكل كبير."



وندّد ببسط السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض المحتلة.



كما دان غوتيريش سلسلة "اجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية" وإضفاء إسرائيل الشرعية على خمس بؤر استيطانية.



وشدّد غوتيريش على وجوب تغيير الاتجاه.