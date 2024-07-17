وفاة أحد الجرحى بعد اقتحام سيارة شرفة مقهى في باريس

قتل شخص وأصيب ستة آخرون بجروح في حادث اقتحام سيارة شرفة مقهى في شرق باريس مساء الأربعاء، على ما أعلنت الشرطة لوكالة فرانس برس.



وثلاثة من الجرحى في حالة حرجة، وفق مصدر الشرطة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.



وقال مصدر في الشرطة لفرانس برس إن الشرطة تتعامل مع ما حصل على أنه حادث سير في الوقت الحالي.