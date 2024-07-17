واشنطن تأسف لقرار بكين تعليق محادثات الحد من التسلح

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها تأسف لقرار بكين تعليق المفاوضات الثنائية بشأن الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي على خلفية مبيعات واشنطن للأسلحة لتايوان، معتبرةً أن ذلك يقوض "الاستقرار الاستراتيجي".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين إن "الخطوة التي اتخذوها مؤسفة".



وأضاف: "لقد اختارت الصين أن تحذو حذو روسيا في التأكيد على أن الحوار بشأن الحد من التسلح لا يمكن أن يستمر عندما تكون هناك تحديات أخرى في العلاقات الثنائية".



وأشار إلى أننا "نعتقد أن هذا النهج يقوض الاستقرار الاستراتيجي. إنه يزيد من خطر ديناميكيات سباق التسلح".