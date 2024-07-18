إسقاط مسيّرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم

أسقطت وزارة الدفاع الروسية 33 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق شبه جزيرة القرم، إضافة إلى عشر مسيّرات بحريّة كانت متجهة نحو شبه الجزيرة.



وأعلنت الوزارة في بيان نشرته على تلغرام: "دمّرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 33 طائرة مسيّرة فوق (أراضي) جمهورية القرم"، مضيفة أن منظومات أسلحة "في البحر الأسود دمّرت عشر مسيّرات بحريّة كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".



وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف في وقت سابق إنّ الجلبة التي سمعت في مدينة القرم مرتبطة برد الجيش الروسيّ "على محاولة هجوم بمسيّرة".