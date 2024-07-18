مصدر لـ"رويترز": بايدن يدرس الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأميركية

أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يفكر بجدية في دعوات تطالبه بالانسحاب من الترشح لانتخابات الرئاسة فيما يرى عدد من المسؤولين في الحزب الديمقراطي أن خروجه من المنافسة مسألة وقت.



وقال مصدر لـ"رويترز" طلب عدم الكشف عن هويته: "يدرس الأمر بالفعل، أعلم ذلك على وجه اليقين... إنه يفكر في هذا الأمر بجدية بالغة".



ويواجه بايدن (81 عاما) ضغوطا متزايدة من شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي للانسحاب من الانتخابات بعد أداء ضعيف في مناظرة أمام منافسه من الحزب الجهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أثار القلق تجاه سنه وقدرته على الفوز في انتخابات تشرين الثاني.



وتحدى الرئيس تلك الدعوات قائلا إنه فاز بملايين الأصوات في الانتخابات التمهيدية على مدى الأشهر الماضية وإنه خيار الناخبين الديمقراطيين.



وتعهد بايدن الأربعاء "بالمشاركة بكل ما لديه من عزيمة" في انتخابات العام الحالي.



وقال مصدر آخر، وهو مساعد أحد النواب الديمقراطيين بالكونغرس، إن من الواضح أن الرئيس يواجه وضعا صعبا وذلك بعد أن حثه نواب منهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على الانسحاب من الانتخابات.



وأضاف: "يبدو الأمر وكأنه مسألة... وقت وليس احتمالا".