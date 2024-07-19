ترامب مهددًا حماس: نريد عودة الأسرى في أسرع وقت ممكن

حضر الوضع في قطاع غزة في خطاب الرئيس الأميركي السابق والمرشح لولاية ثانية دونالد ترامب الذي ألقاه في اليوم الرابع والأخير من مؤتمر الحزب الجمهوري العام، حيث هدد حركة حماس مباشرة بالقول: "نريد عودة الأسرى في أسرع وقت ممكن".



وفي خطابه، توقع ترامب تحقيق انتصار مذهل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منتقدًا سياسة الرئيس الحالي خصمه جو بايدن، وواصفًا الوضع في الولايات المتحدة الأميركية اليوم بالكارثي وبأنه يحتاج إلى عملية إنقاذ.



وبعد قبول ترشيح الحزب له، وعد ترامب الأميركيين باستكمال بناء جدار عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وقال إن "غزو" المهاجرين جلب "الدمار" و"البؤس".