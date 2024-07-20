قتيلان في هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا

أعلن مسؤولون أن مدنيين لقيا حتفهما في هجوم شنته روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ في خلال الليل على أوكرانيا وأصاب منشآت للبنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية في أنحاء الدولة.



وقال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف إن صواريخ إسكندر استهدفت منشأة للبنية التحتية في بلدة بارفينكوف الصغيرة شمال شرق البلاد مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.



ولم يذكر تفاصيل عن المنشأة، لكنه قال عبر "تلغرام" إن أكثر من 50 منزلا وعددا من المباني الإدارية والتجارية تضررت أيضا من الضربة.



وذكر سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت أربعة صواريخ باليستية من طراز إسكندر في الهجوم في خلال الليل. وأضاف أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تتمكن من إسقاط الصواريخ.



وقال سلاح الجو الأوكراني في وقت سابق إن الدفاعات أسقطت 13 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق خمس مناطق في شرق وشمال ووسط البلاد.