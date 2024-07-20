الرئيس القبرصي: لا خيار سوى إعادة توحيد الجزيرة

أكد الرئيس القبرصي أن إعادة توحيد الجزيرة هو المسار الوحيد للمضي قدما، وذلك بعد 50 عاما على الغزو التركي الذي قسم الجزيرة المتوسطية إلى شطرين.



وصرح الرئيس نيكوس خريستودوليدس للصحافيين إن "لا خيار" سوى إعادة التوحيد، في وقت قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يزور "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا إن لا فائدة من استئناف المحادثات برعاية الأمم المتحدة بشأن مستقبل قبرص "من حيث تركناها".



وأضاف خريستودوليدس بعد مراسم دينية إحياء للذكرى في الشطر الجنوبي لنيقوسيا، آخر عاصمة أوروبية مقسمة: "مهما قال أو فعل السيد إردوغان وممثلوه في المناطق المحتلة، فإن تركيا، بعد مرور 50 عاما، لا تزال مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان للشعب القبرصي بأكمله وعن انتهاك القانون الدولي".